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نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 1 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 أكتوبر 2023, 09:22 صباحا
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 1 أكتوبر 2023)
حالة الطقس المتوقعة على الساحل الليبي. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الرؤية جيدة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، بينما تكون جيدة ومتوسطة في أثناء سقوط الأمطار على الساحل من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• السماء قليلة السحب، وتتكاثر من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
• الرياح بحري إلى شمالية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه صباح غد على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وسرعتها بين 5 عقد و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و0.75 متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة، وتكون متوسطة في أثناء سقوط الأمطار.
• تتكاثر السحب مع هطول أمطار قد تكون جيدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى درنة، وقد تتخللها خلايا رعدية.
• الرياح شمالية غربية إلى بحري، وتكون متغيرة الاتجاه صباح غد على ساحل شحات، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.

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