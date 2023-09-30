خلال لقاء مع عقيلة.. بليحق: وفد من المنطقة الغربية يطالب بتشكيل حكومة موحدة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن وفدًا من المنطقة الغربية طالب خلال لقاء رئيس المجلس، عقيلة صالح، بضرورة إنهاء الأزمة الليبية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عبر الإسراع في إصدار القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة على كامل التراب الليبي مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد الوفد خلال لقائه مع عقيلة في مدينة القبة، السبت، وحدة صف الليبيين من أجل الوطن وتضامنهم الكامل مع إخوانهم في المناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول التي سببتها العاصفة المتوسطية «دانيال» وضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الجاري، وفق بيان صادر عن بليحق.

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وأشار الناطق إلى إشادة وفد المنطقة الغربية بروح التضامن التي جسدت الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي في هذه المحنة.

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وفي وقت سابق، بحث عقيلة صالح في القبة مع وفد من مدن المنطقة الشرقية مستجدات الأوضاع في المناطق المتضررة جراء العاصفة المتوسطية «دانيال».

وقال بليحق في بيان، إن الوفد طالب بضرورة الإسراع في إصدار القوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة على كامل التراب الليبي مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنهاء الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.

لقاء عقيلة في القبة مع وفد من المنطقة الغربية، 30 سبتمبر 2023. (عبدالله بليحق)

لقاء عقيلة في القبة مع وفد من المنطقة الغربية، 30 سبتمبر 2023. (عبدالله بليحق)