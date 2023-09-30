«طب الطوارئ»: انتشال 3 جثث من درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، انتشال ثلاث جثث في مدينة درنة من ضحايا العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

وقال المركز في بيان مقتضب، إن الفرقتين الخامسة والسادسة التابعتين له انتشلتا الجثث الثلاثاء، فيما لا تزال فرقه المختلفة مستمرة في أداء مهامها الإنسانية في مدن الشرق كافة.

المسماري: ارتفاع وفيات «دانيال» في درنة إلى 4156 حالة

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وارتفع عدد وفيات العاصفة «دانيال» إلى 4156 حالة في مدينة درنة حتى أمس الجمعة، وفق إحصائية نشرها الناطق باسم «القيادة العامة»، اللواء أحمد المسماري.

حسب الإحصائية المنشورة على صفحة المسماري بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد ارتفاع عدد الوفيات بعد انتشال جثتين، أمس الجمعة.

وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الجاري، خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فيما لا تزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة.

من أعمال البحث عن ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة، 30 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

من أعمال البحث عن ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة، 30 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

من أعمال البحث عن ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة، 30 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

من أعمال البحث عن ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة، 30 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

من أعمال البحث عن ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة، 30 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

من أعمال البحث عن ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة، 30 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

من أعمال البحث عن ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة، 30 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

من أعمال البحث عن ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة، 30 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

من أعمال البحث عن ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة، 30 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

من أعمال البحث عن ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة، 30 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)