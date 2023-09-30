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فك محول معطوب بمحطة وسط درنة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 06:30 مساء
فك محول معطوب بمحطة وسط درنة
من أعمال فك محول معطوب بمحطة وسط درنة، 30 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، عمل فرق الصيانة للجهد المتوسط أجدابيا والجبل الغربي على فك محول معطوب بمحطة وسط درنة سعة «20 ك ف أ» وجهد «30/11 ك.ف».

وإلى جانب ذلك، أشارت الشركة في بيان مقتضب، إلى فك محول جهد بنفس المحطة من قبل فرق الصيانة طرابلس والغربية وإرساله إلى محطة الصناعية «30 ك.ف» لتركيبه بها، بعد التأكد من صلاحيته واختباره.

وضمن عمليات إصلاح الشبكة الكهربائية المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، تمكنت فرق الصيانة بشركة الكهرباء من تركيب لوحة توزيع بدائرة غرب درنة.

بالصور.. تركيب لوحة توزيع بدائرة غرب درنة
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عقيلة يحث العاملين بشركة الكهرباء على بذل الجهود لإعادة التيار إلى درنة والمناطق المنكوبة

إصلاحات شبكة الكهرباء في الشرق الليبي
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت شركة الكهرباء عودة الخدمة في بلدة سطاطة الواقعة على الطريق الرابط بين مدينتي المرج والبيضاء، وكذلك إلى منطقة هضبة الحمر ببلدية الساحل في الجبل الأخضر، وذلك بعد عمل متواصل دام لأكثر من أسبوع.

وحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، العاملين بشركة الكهرباء على بذل الجهود من أجل معالجة آثار الدمار، وإعادة التيار الكهربائي إلى مدينة درنة، وذلك خلال استقباله عددًا من مسؤولي الشركة.

من أعمال فك محول معطوب بمحطة وسط درنة، 30 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال فك محول معطوب بمحطة وسط درنة، 30 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال فك محول معطوب بمحطة وسط درنة، 30 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال فك محول معطوب بمحطة وسط درنة، 30 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)
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