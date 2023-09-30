بالصور.. تركيب لوحة توزيع بدائرة غرب درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، تركيب لوحة توزيع بدائرة غرب درنة، ضمن عمليات إصلاح الشبكة الكهربائية المتضررة جراء العاصفة «دانيال» والتي ضربت المنطقة الشرقية للبلاد في 10 سبتمبر الجاري.

وقالت الشركة إن تركيب اللوحة «ضمن الأعمال المستمرة لإعادة التيار الكهربائي للمناطق المتضررة من جرّاء الإعصار بالجبل الأخضر»، وفق منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- عقيلة يحث العاملين بشركة الكهرباء على بذل الجهود لإعادة التيار إلى درنة والمناطق المنكوبة

- شركة الكهرباء: عودة التيار في بلدة سطاطة

- عودة الكهرباء إلى هضبة الحمر.. وإصلاحات في البيضاء

إصلاحات شبكة الكهرباء في الشرق الليبي

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة عودة الخدمة في بلدة سطاطة الواقعة على الطريق الرابط بين مدينتي المرج والبيضاء، وكذلك إلى منطقة هضبة الحمر ببلدية الساحل في الجبل الأخضر، وذلك بعد عمل متواصل دام لأكثر من أسبوع، فيما حث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح العاملين بالشركة العامة للكهرباء على بذل الجهود من أجل معالجة آثار الدمار، وإعادة التيار الكهربائي إلى مدينة درنة، وذلك خلال استقباله عددًا من المسؤولين بالشركة العامة للكهرباء.

من أعمال تركيب لوحة توزيع بدائرة غرب درنة، 30 سبتمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال تركيب لوحة توزيع بدائرة غرب درنة، 30 سبتمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)