بالصور.. ضبط أسلحة وذخائر مهربة في «أم الأرانب»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتيبة تابعة لقوات «القيادة العامة» ضبط شحنة أسلحة وذخائر مهربة على طريق أم الأرانب وسبها.

وأوضحت الكتيبة 676 مشاة - سرية الاستطلاع بـ«أم الأرانب»، في بيان، أنه «جرى القبض على سيارتين، أمس الجمعة، على متنهما عدد كبير من أسلحة وذخائر كلاشنكوف مهربة، بعد إيقافهما عند بوابة سرية الاستطلاع الواقعة ما بين طريق أم الأرانب وسبها».

وأشار البيان إلى «حجز السيارتين في مقر سرية الاستطلاع التابعة للكتيبة 676 مشاة، وإحالتهما إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما».

استمرار خرق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

جاء ذلك بالتزامن مع ما رصده تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، الصادر أمس الجمعة، من استمرار خرق حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا، مبينا أن إحدى السفن سلمت عتادا في مدينة بنغازي.

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وحسب التقرير، الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، ويغطي الفترة من 25 أبريل 2022 إلى 17 يوليو 2023، فإن المجموعات المسلحة تواصل استغلال المركبات الصالحة لجميع التضاريس والسلع الاستهلاكية الإلكترونية الذكية، مثل الطائرات المسيرة، لتحقيق فائدة عسكرية واسعة النطاق.

سيارتان محملتان بأسلحة وذخيرة ضبطتهما الكتيبة 676 مشاة - سرية الاستطلاع بـ«أم الأرانب»، 29 سبتمبر 2023. (الصفحة الرسمية للكتيبة)