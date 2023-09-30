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بالصور.. غدامس تطلق اسم «درنة» على أحد شوارعها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 01:32 مساء
بالصور.. غدامس تطلق اسم «درنة» على أحد شوارعها
غدامس تطلق اسم «درنة» على أحد شوارعها. (الإنترنت)
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أطلقت بلدية غدامس اسم «درنة» على أحد شوارعها تضامنا مع ما شهدته مدينة درنة من كارثة على وقع العاصفة «دانيال»، والتي خلفت آلاف القتلى والمفقودين.

وأظهرت صور تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يافطة جرى تعليقها من رواد الخير للعمل التطوعي غدامس تحمل اسم «شارع دنة»، فيما قال البعض إن هذا الشارع كان باسم «المتحف»، قبل ذلك.

وروى الأديب إبراهيم عبد الجليل الإمام، تفاصيل إطلاق اسم «درنة»، على شارع بغدامس، مشيرا إلى أن أحد سكان درنة وهو المكي المستجير القطعاني اتصل به ليسأله عن صحة المعلومة بعدما سمع بها من البعض، مضيفا أنه على الفور اتصل عميد بلدية غدامس، قاسم المانع، الذي أكد صحة المعلومة بناء على اقتراح أحد الأشخاص، ولاقى «قبولا واستجابة من الجميع» .

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فيما وصف أحد متابعي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، هذه الخطوة بـ«القُبلة على جبين الوطن»، مضيفا «هذه غدامس جوهرة الصحراء تعانق درنة جوهرة الجبل».

تضامن محلي وعربي مع كارثة درنة
ولاقت كارثة درنة العديد من رسائل التضامن داخليا وخارجيا، إذ وحدت الليبيين، مواطنين وحكومة وأجهزة تنفيذية، في الشرق والغرب؛ وأعلنت الحداد وتنكيس الأعلام كل من حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب، وحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» حدادًا على ضحايا العاصفة، وتسابق الجميع في إعلان إجراءات إغاثة المتضررين.

الكارثة بدأت حين ضربت العاصفة «دانيال» القادمة من وسط البحر المتوسط، مناطق ومدن الشرق الليبي، حيث هطلت أمطار غزيرة، وتحولت إلى سيول جارفة تدفقت نحو المناطق المنخفضة والساحلية، وأسفرت عن وفاة وفقدان الآلاف فضلا عن الدمار الذي لحق بالبني التحتية.

فيما عبرت العديد من الدول العربية والعالمية عن تعازيها وتضامنها مع ليبيا في هذه الكارثة غير المسبوقة.

غدامس تطلق اسم «درنة» على أحد شوارعها. (الإنترنت)
غدامس تطلق اسم «درنة» على أحد شوارعها. (الإنترنت)
غدامس تطلق اسم «درنة» على أحد شوارعها. (الإنترنت)
غدامس تطلق اسم «درنة» على أحد شوارعها. (الإنترنت)
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