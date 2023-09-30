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إجراء عاجل من «طب الطوارئ» بعد تحذيرات من سيول الجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 01:29 مساء
إجراء عاجل من «طب الطوارئ» بعد تحذيرات من سيول الجنوب الليبي
من عمليات تجهيز سيارة إسعاف تحسبا لسيول متوقعة بالجنوب الليبي، 30 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)
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أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، اليوم السبت، جاهزيته التامة بكل فروعه ومكاتبه جنوب غرب البلاد، بعد توقعات بجريان سيول في مناطق سبها وغات والجفرة وهون ومرزق والقطرون والفقها والهروج بسبب السحب الرعدية والأمطار المتوقعة مساء اليوم السبت وغدا وبعد غد.

وأشار المركز، في بيان، إلى جاهزيته للانطلاق إلى مدينة غات والعوينات، بعد التنسيق مع فرع الجنوبية ومكتب غدامس، لوضع خطة عمل مشتركة من أجل الاستجابة السريعة لمجابهة حالة الطوارئ بالمنطقة.

كما لفت «طب الطوارئ» إلى تجهيز كوادره في عديد من التخصصات الطبية والطبية المساعدة ورجال الإسعاف، و20 سيارة إسعاف وعناية جرى تزويدها بمختلف المعدات والتجهيزات والمستهلكات والأدوية الطبية.

توقعات «الأرصاد الجوية» في الجنوب الليبي
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق جنوب غرب ليبيا بخلايا من السحب الرعدية خلال هذه الأيام، يصحبها هطول أمطار (على فترات)، ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على «غات وما جاورها والجفرة وهون والفقها والهروج وسبها وما جاورها وبراك ومرزق والقطرون».

- «الأرصاد» يحذر من سيول وسحب رعدية على الجنوب الليبي 
- «طب الطوارئ» يحذر بلديات الجنوب من سيول مع الأمطار الغزيرة المتوقعة في المنطقة

وأوضح أن هذه الأمطار ستتسبب في سيول وجريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه فى الأماكن المنخفضة، ناصحا المواطنين القاطنين قرب مجارى الأودية بأخذ الحيطة والحذر.

وشهدت المنطقة الشرقية قبل أسابيع سيولا مدمرة، ضربت عددا من المدن على وقع العاصفة «دانيال»، التي تسببت في دمار واسع بمدينة درنة، وخلفت وراءها آلاف القتلى والمفقودين، وما زالت درنة إثرها تعاني آلام الدمار والفقد حتى الآن.

من عمليات تجهيز سيارة إسعاف تحسبا لسيول متوقعة بالجنوب الليبي، 30 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)
من عمليات تجهيز سيارة إسعاف تحسبا لسيول متوقعة بالجنوب الليبي، 30 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)
من عمليات تجهيز سيارة إسعاف تحسبا لسيول متوقعة بالجنوب الليبي، 30 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)
من عمليات تجهيز سيارة إسعاف تحسبا لسيول متوقعة بالجنوب الليبي، 30 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)
من عمليات تجهيز سيارة إسعاف تحسبا لسيول متوقعة بالجنوب الليبي، 30 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)
من عمليات تجهيز سيارة إسعاف تحسبا لسيول متوقعة بالجنوب الليبي، 30 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)
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