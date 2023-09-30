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ضبط شخص بحوزته حشيش في موقف مركبات ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 12:33 مساء
ضبط شخص بحوزته حشيش في موقف مركبات ببنغازي
متهم بحيازة حشيش في موقف مركبات أمام مستشفى الجلاء ببنغازي، 30 سبتمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)
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أعلنت مديرية أمن بنغـازي، اليوم السبت، ضبط شخص في حالة سُكر، وبحوزته حشيش ومواد مُسكرة في موقف مركبات أمام مستشفى الجلاء. 

وأشار بيان المديرية إلى «التعامل معه وضبطه وتفتيشه احترازيا، والانتقال به إلى القسم، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حياله، وجرت إحالته إلى النيابة».

ضبط تشكيل عصابي لسرقة المنازل
من جهة أخرى، ألقى قسم التحريات العامة القبض على تشكيل عصابي، مكون من ثلاثة أشخاص، تخصص في سرقة المنازل.

وبيّن الاستدلال أن المتهم الأول يُدعى «ي ر ب» من مواليد 2004، ليبي الجنسية، واعترف بمحاولته سرقة منزل مواطن في منطقة المساكن، وارتكابه عدة سرقات لمنازل أخرى، كان يشاركه فيها كل من «ف ن م» من مواليد 2003، و«ع ف م» من مواليد 2005.

وجرى إعداد كمين مُحكم لهما في منطقة المساكن، وضبطهما، واعترفا بما نسب إليهما، فأُحيل الموقوفون إلى النيابة العامة.

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