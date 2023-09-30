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نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 30 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 11:35 صباحا
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 30 سبتمبر 2023)
نشرة الصيد البحري في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تكون الرؤية جيدة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، بينما تكون جيدة إلى متوسطة خلال سقوط الأمطار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• السماء قليلة السحب، وتتكاثر من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تتخللها خلايا رعدية.
• الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وسرعتها بين 5 و10 عقد.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة، وتكون متوسطة خلال سقوط الأمطار.
• تتكاثر السحب مع سقوط أمطار، وتكون جيدة هذه الليلة والغد علي الساحل من بنغازي إلى درنة، وستتخللها خلايا رعدية.
• الرياح بحري إلى شمالية غربية، وسرعتها بين 5 عقد و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية.

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 30 سبتمبر 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 30 سبتمبر 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 30 سبتمبر 2023)
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