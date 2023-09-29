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شحن وتشغيل خط نقل الطاقة البومبة - العزيزيات «جهد 66 ك.ف»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 سبتمبر 2023, 10:17 مساء
شحن وتشغيل خط نقل الطاقة البومبة - العزيزيات «جهد 66 ك.ف»
مد الأسلاك وتركيب الأذرع الحديدية بخط نقل الطاقة البومبة - العزيزيات. (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الجمعة، عن شحن وتشغيل خط نقل الطاقة «البومبة - العزيزيات جهد 66 ك.ف» بعد الانتهاء من أعمال صيانة بالخط.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الفرق التابعة لها تمكنت من مد الأسلاك وتركيب الأذرع الحديدية التي تعرضت للاعوجاح بسبب الأمطار الغزيرة والعاصفة التي شهدتها المنطقة الشرقية.

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وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن هذه العملية جرت تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة للجهد المتوسط، وتنفيذ شركة الطاقة المستديمة للأعمال الكهربائية.

وتعمل الأطقم الفنية والهندسية التابعة للشركة العامة للكهرباء منذ أسبوعين على صيانة وإعادة بناء شبكات التوزيع بما فيها المحطة وخطوط نقل الطاقة التي تضررت جراء الفيضانات التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا في 10 سبتمبر الجاري.

مد الأسلاك وتركيب الأذرع الحديدية بخط نقل الطاقة البومبة - العزيزيات. (الشركة العامة للكهرباء)
مد الأسلاك وتركيب الأذرع الحديدية بخط نقل الطاقة البومبة - العزيزيات. (الشركة العامة للكهرباء)
مد الأسلاك وتركيب الأذرع الحديدية بخط نقل الطاقة البومبة - العزيزيات. (الشركة العامة للكهرباء)
مد الأسلاك وتركيب الأذرع الحديدية بخط نقل الطاقة البومبة - العزيزيات. (الشركة العامة للكهرباء)
مد الأسلاك وتركيب الأذرع الحديدية بخط نقل الطاقة البومبة - العزيزيات. (الشركة العامة للكهرباء)
مد الأسلاك وتركيب الأذرع الحديدية بخط نقل الطاقة البومبة - العزيزيات. (الشركة العامة للكهرباء)
مد الأسلاك وتركيب الأذرع الحديدية بخط نقل الطاقة البومبة - العزيزيات. (الشركة العامة للكهرباء)
مد الأسلاك وتركيب الأذرع الحديدية بخط نقل الطاقة البومبة - العزيزيات. (الشركة العامة للكهرباء)
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