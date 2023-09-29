صدور التقرير النهائي لفريق الخبراء الأممي بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

صدر التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة، المشكل بموجب قرار مجلس الأمن رقم «1973» للعام 2011، بشأن الوضع في ليبيا.

وعلمت «بوابة الوسط» أن التقرير يتضمن وقائع وأسماء مرتبطة بتجاوزات وحالات فساد جرى رصدها وتوثيقها من قِبل فريق الخبراء.

وفي مارس الماضي، عقدت لجنة مجلس الأمن الخاصة بليبيا مشاورات غير رسمية، للنظر في التقرير الموقت لفريق الخبراء التابع لها. واستمعت اللجنة إلى عرض منسق الفريق، ثم جرت مناقشة تفاعلية بين أعضاء اللجنة وفريق الخبراء الذي قدم توصياته في التقرير. وتنظر اللجنة حاليا في إجراءات المتابعة، وذلك حسب بيان مقتضب لمجلس الأمن لم يفصح عن تفاصيل بخصوص التقرير.