حكومة الدبيبة توقع اتفاقية لتبادل السجناء مع إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت وزيرة العدل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، حليمة البوسيفي، اتفاقية لتبادل السجناء مع نظيرها الإيطالي، كارلو نورديو، اليوم الجمعة.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقد في مدينة باليرمو الإيطالية، حسب بيان وزارة العدل على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وحضر مراسم التوقيع وزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي، والقائم بأعمال وزير الخارجية الطاهر الباعور.

لقاء الطرابلسي ونظيره الإيطالي

ومساء أمس الخميس، وصل وفد حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى باليرمو، وكان في استقباله وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي.

- الطرابلسي والبوسيفي يشاركان في مؤتمر باليرمو حول مكافحة الجريمة المنظمة

- وزيرة العدل تبحث مع سفير إيطاليا مشروع اتفاقية تبادل سجناء

واجتمع الطرابلسي مع بيانتيدوزي، وبحثا سبل دعم التعاون الأمني بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

مراسم توقيع الاتفاقية، 29 سبتمبر 2023. (وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

البوسيفي ووزير العدل الإيطالي، 29 سبتمبر 2023. (وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)