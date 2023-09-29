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بوريل وباتيلي يؤكدان أهمية مواصلة مساعدة الليبيين لتجاوز تداعيات «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 سبتمبر 2023, 01:17 مساء
بوريل وباتيلي يؤكدان أهمية مواصلة مساعدة الليبيين لتجاوز تداعيات «دانيال»
لقاء باتيلي في بروكسل، 28 سبتمبر 2023. (حساب المبعوث الأممي على منصة إكس)
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أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي «أهمية مواصلة مساعدة جميع الليبيين في هذه الظروف الصعبة»، مستعرضان «العواقب المدمرة» للعاصفة «دانيال» التي ضربت شرق ليبيا مخلفة آلاف القتلى والمفقودين.

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي استجاب فورا لطلب ليبي بتفعيل آلية الحماية المدنية لدى الاتحاد، وقدم من خلالها مساعدة عينية، فضلا عن حشده 5.7 مليون يورو من التمويل الإنساني لتقديم الخدمات الأساسية للسكان المتضررين، حسب بيان الاتحاد حول لقاء الطرفين أمس الخميس في بروكسل، الذي نقلته وكالة «آكي» الإيطالية.

التزام بالعمل معا للتوصل إلى حل سياسي
وأكد بوريل وباتيلي التزام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالعمل معا من أجل التوصل إلى حل سياسي مستدام، على أساس حوار شامل بين الليبيين.

وتبادل المسؤولان: «وجهات النظر حول الوضع الراهن في ليبيا وناقشا كيفية تنسيق وتعزيز الجهود السياسية لدعم المسار نحو السلام والاستقرار بها»، كما أعاد منسق الدبلوماسية الأوروبية «تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي الحازم والثابت لمبادرة باتيلي» لتيسير الحل السياسي.

باتيلي يطلب وحدة المواقف الدولية حيال ليبيا
ودعا باتيلي خلال لقائه بوريل إلى «أن يتحدث الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليون بصوت واحد لدعم العملية السياسية في ليبيا، من أجل الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها»، حسب تغريدته على موقع «إكس» بشأن اللقاء.

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كما أكد المسؤول الأممي «على ضرورة إجراء تقييم مشترك لاحتياجات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من العاصفة والفيضانات التي تلتها لضمان أقصى قدر من المساءلة في إدارة موارد إعادة الإعمار».

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