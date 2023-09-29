  • Alwasat News
Atwasat

إيطاليا تعلن اختتام أنشطة فرقها في المناطق المنكوبة شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 سبتمبر 2023, 12:29 مساء
إيطاليا تعلن اختتام أنشطة فرقها في المناطق المنكوبة شرق ليبيا
فريق إنقاذ إيطالي في درنة، 17 سبتمبر 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، اختتام أنشطتها في مدينة درنة وباقي المناطق المنكوبة شرق ليبيا جراء العاصفة «دانيال»، مشيرة إلى مغادرة السفينتين البحريتين سان جيورجيو وتريميتي للساحل الليبي وعلى متنها الفرق المشاركة في تلك الأعمال.

وشارك أفراد الجيش وإدارة الحماية المدنية الإيطاليين في إزالة الأنقاض من منطقة ميناء درنة، كما أسهم أفراد البحرية بدعم من المروحيات والزوارة في عمليات انتشال الجثامين باستخدام المروحيات والزوارق، وذلك بالتنسيق مع السلطات الليبية، حسب وكالة الأنباء «نوفا».

تقديم المساعدة الأساسية للمتضررين
وقال وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية الإيطالي نيللو موسوميتشي إن الفريق الإيطالي التابع للحماية المدنية يغادر ليبيا «بعد أسبوعين عمل خلالهما برجال متخصصين للغاية وبوسائل مختلفة، لتقديم المساعدة الأساسية للسكان المتضررين من الفيضانات».

بمشاركة إيطالية.. «الداخلية» بحكومة الدبيبة تنتشل 75 جثة في درنة
رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر
دفعة جديدة من المساعدات الإيطالية تغادر إلى درنة
إيطاليا ترسل طائرتي شحن وسفينة لدعم عمليات البحث والإنقاذ في شرق ليبيا

وصرح وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو بأن الجيش الإيطالي «مستعد دائمًا لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات»، لافتا إلى أنه «فقط من خلال العمل مع الآخرين يمكن اتخاذ الخطوات اللازمة للتوصل إلى قدر أكبر من التكامل والمشاركة الحقيقية من أجل الاستقرار والسلام».

الدعم الإيطالي لليبيا
ومنذ 13 سبتمبر الجاري، أرسلت إيطاليا سفينة سان جورجيو إلى ليبيا للمساعدة في مهام لوجستية والدعم الطبي، وأما سفينة سان ماركو فنقلت الأفراد والمركبات والمواد؛ إضافة إلى توجيهها سفينة تريميتي إلى جانب مروحيتين تابعتين للبحرية للبحث والإنقاذ؛ ومركبات نقل التربة والإنقاذ التابعة للجيش، واستخدمت طائرات «C-130» التابعة للقوات الجوية الإيطالية لنقل المواد والأفراد.

وسيعود جميع الأفراد، مع المواد والمعدات التي توفرها الحماية المدنية والصليب الأحمر وفرقة الإطفاء والدفاع، إلى ميناء برينديزي، وفق الوكالة الإيطالية.

فريق إنقاذ إيطالي في درنة. (أرشيفية: الإنترنت)
فريق إنقاذ إيطالي في درنة. (أرشيفية: الإنترنت)
فريق إنقاذ إيطالي في درنة. (أرشيفية: الإنترنت)
فريق إنقاذ إيطالي في درنة. (أرشيفية: الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدوري السعودي يهدد باستبعاد الحكام الأوروبيين من المشاركة في البطولات الكبرى

الدوري السعودي يهدد باستبعاد الحكام الأوروبيين من المشاركة في البطولات الكبرى
رحيل الروائي المصري كمال رحيم عن 76 عامًا

رحيل الروائي المصري كمال رحيم عن 76 عامًا
نفوق حوالى 400 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في أوروغواي

نفوق حوالى 400 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في أوروغواي
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين الماضيين

تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين الماضيين
بايدن يشن هجوما مباشرا على ترامب ويعتبره «تهديدا» للديموقراطية

بايدن يشن هجوما مباشرا على ترامب ويعتبره «تهديدا» للديموقراطية
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة

«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة
حسابات معقدة لـ «الهلال» قبل إياب الكونفدرالية

حسابات معقدة لـ «الهلال» قبل إياب الكونفدرالية
أخطر موجة عنف منذ 50 عاما.. حرب العصابات تشتعل في السويد

أخطر موجة عنف منذ 50 عاما.. حرب العصابات تشتعل في السويد
الأمم المتحدة: مصرع وفقدان 2500 مهاجر في البحر المتوسط خلال 2023

الأمم المتحدة: مصرع وفقدان 2500 مهاجر في البحر المتوسط خلال 2023
للمرة الحادية عشرة.. كلب بايدن يعض شخصًا في البيت الأبيض

للمرة الحادية عشرة.. كلب بايدن يعض شخصًا في البيت الأبيض
في العدد 410: سباق الفرقاء للفوز بـ«الكعكة الدامية»

في العدد 410: سباق الفرقاء للفوز بـ«الكعكة الدامية»
هل تُحجب جائزة نوبل للسلام هذا العام؟

هل تُحجب جائزة نوبل للسلام هذا العام؟
فرق تدقيق من هيئة الطيران المدني القطري تتفقد 3 مطارات ليبية في أكتوبر

فرق تدقيق من هيئة الطيران المدني القطري تتفقد 3 مطارات ليبية في أكتوبر
عزاء جماعي لضحايا الفيضانات في درنة والجبل الأخضر بمنطقة مرتوبة (صور)

عزاء جماعي لضحايا الفيضانات في درنة والجبل الأخضر بمنطقة مرتوبة (صور)
القيادة العامة: حفتر يلتقي بوتين ووزير الدفاع الروسي في موسكو

القيادة العامة: حفتر يلتقي بوتين ووزير الدفاع الروسي في موسكو
«لوموند» تتساءل عن سر إخفاء العدد الحقيقي لضحايا فيضانات ليبيا؟

«لوموند» تتساءل عن سر إخفاء العدد الحقيقي لضحايا فيضانات ليبيا؟
شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. فزعة الشعب وغياب الدولة

شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. فزعة الشعب وغياب الدولة
حفتر يزور «مسجد موسكو الجامع» بناء على دعوة رئيس مجلس الإفتاء الروسي

حفتر يزور «مسجد موسكو الجامع» بناء على دعوة رئيس مجلس الإفتاء الروسي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية بالأسلحة
«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم ...
«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا
«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا
«تقرير الخبراء»: 3 نماذج لعمليات تهريب البشر والأطفال تحت سيطرة شبكة الزاوية
«تقرير الخبراء»: 3 نماذج لعمليات تهريب البشر والأطفال تحت سيطرة ...
«تقرير الخبراء» يرصد استمرار خرق حظر الأسلحة إلى ليبيا
«تقرير الخبراء» يرصد استمرار خرق حظر الأسلحة إلى ليبيا
«الأرصاد» يحذر من جريان بعض أودية الجنوب الغربي بعد رصد سحب ممطرة
«الأرصاد» يحذر من جريان بعض أودية الجنوب الغربي بعد رصد سحب ممطرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة غرب بنغازي
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة ......
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
بالصور.. آثار عاصفة «دانيال» على بعض مناطق بنغازي
بالصور.. آثار عاصفة «دانيال» على بعض مناطق بنغازي...
المزيد
«تقرير الخبراء» يرصد الشبكة العسكرية والاقتصادية لصدام حفتر
«تقرير الخبراء» يرصد الشبكة العسكرية والاقتصادية لصدام حفتر...
واشنطن تحث الليبيين على إنشاء «هياكل موحدة» لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات
واشنطن تحث الليبيين على إنشاء «هياكل موحدة» لإعادة إعمار ......
«تقرير الخبراء»: تجاهل قرارات مجلس الأمن يجعل حظر السلاح المفروض على ليبيا غير فعال
«تقرير الخبراء»: تجاهل قرارات مجلس الأمن يجعل حظر السلاح ......
«الأرصاد» يحذر من جريان بعض أودية الجنوب الغربي بعد رصد سحب ممطرة
«الأرصاد» يحذر من جريان بعض أودية الجنوب الغربي بعد رصد سحب ......
«تقرير الخبراء» يرصد استمرار خرق حظر الأسلحة إلى ليبيا
«تقرير الخبراء» يرصد استمرار خرق حظر الأسلحة إلى ليبيا...
المزيد