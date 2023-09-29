«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق خلال الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق خلال هطول الأمطار اليوم الجمعة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز ألا يتجاوز ارتفاع الموج المتر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة غدا قد تتخللها خلايا من السحب الرعدية.

• الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية سرعتها بين 05 و10 عقد.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

• البحر خفيف الموج إلى هادئ.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.