حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 29 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب على معظم مناطق البلاد يتخللها سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و39 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خصوصا السبت، ربما تصحبها خلايا رعدية أحيانا والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

تتكاثر السحب من حين إلى آخر يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة غدا يصحبها بعض الخلايا، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية.