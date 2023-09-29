شركة الخدمات العامة طرابلس تنتشل 96 جثة وتفتح 10 مسارات في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخدمات العامة طرابلس انتشال 96 جثة في درنة منذ انطلاق أعمالها في المدينة المنكوبة جراء العاصفة «دانيال».

وتواصل ست فرق تابعة للشركة أعمالها في المدينة مدعومة بـ80 آلية، حيث تمكنت من فتح عشرة مسارات بها بعد إزالة مخلفات خلال 3220 رحلة نقل، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

نزح 9.4 مليون لتر مياه في درنة

وتمكنت الشركة أيضا من رفع 420 سيارة تضررت جراء العاصفة إضافة إلى نزح 9.4 مليون لتر مياه، وذلك ضمن خطوات متسارعة من أجل «عودة الحياة إلى المدينة وإعادة إعمارها».

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وقالت الشركة إنها ستواصل أعمال التنظيف وفتح الطرق ونقل المخلفات من شوارع المدينة، بالتعاون مع الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة.

جهود نقل المخلفات خارج المدينة، 28 سبتمبر 2023. (صفحة الشركة على فيسبوك)

معدات شركة الخدمات العامة طرابلس في درنة، 28 سبتمبر 2023. (صفحة الشركة على فيسبوك)

أفراد شركة الخدمات العامة طرابلس في المدينة، 28 سبتمبر 2023. (صفحة الشركة على فيسبوك)