تجهيز مركز صحي في طرابلس لخدمة النازحين من درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تجهيز مركز صحي لتقديم الخدمات الطبية للنازحين من مدينة درنة.

وتفقد وكيل الوزارة لشؤون المستشفيات سعدالدين عبدالوكيل المركز الموجود في قرية المغرب العربي بمنطقة السياحية، وهو أحد المرافق التابعة لإدارة الخدمات الصحية حي الأندلس، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

ويتوافر في المركز تخصصات الصحة العامة والنساء والولادة والصحة النفسية والأطفال والباطنة.

نزوح 72 عائلة إلى حي الأندلس

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نزوح 72 عائلة من مدينة درنة إلى بلدية حي الأندلس في العاصمة طرابلس، منذ بداية كارثة السيول والفيضانات.

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ومنحت إدارة الخدمات الصحية اللقاحات الضرورية لأطفال النازحين المستجدين بالعام الدراسي الأول، وفق جدول التطعيمات الوطنين، حسب بيان الوزارة في حينه.