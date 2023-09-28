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في العدد 410: سباق الفرقاء للفوز بـ«الكعكة الدامية»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 سبتمبر 2023, 09:05 مساء
في العدد 410: سباق الفرقاء للفوز بـ«الكعكة الدامية»
الصفحة الأولى من العدد «410» من جريدة «الوسط»، الخميس 28 سبتمبر 2023 (بوابة الوسط)
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صدر اليوم الخميس العدد 410 من جريدة «الوسط»، وقد تصدر صفحته الأولى موضوع مجمع يرصد ويحلل المشهد الحياتي الليبي، في ظل تداعيات طوفان دانيال على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والصحية والبيئية في البلاد.

الموضوع الرئيسي جاء بعنوان «فيما تحاول الأمم المتحدة استثمار مأساة درنة لتحريك العملية السياسية.. سباق بين الحكومتين للظفر بـ«كعكة» إعادة الإعمار الدامية».

- للاطلاع على العدد 410 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ويرصد التقرير سباقًا محمومًا على أحقية من يتولى عملية إعادة إعمار المناطق المنكوبة بين حكومتي عبدالحميد الدبيبة وأسامة حماد، في وقت تسعى الأمم المتحدة إلى محاولة إقناع الفاعلين الرئيسيين بالاجتماع لبحث تشكيل لجنة مشتركة لإدارة عملية الإعمار.

وإلى الصفحة الثالثة ونطالع موضوعين أحدهما جاء تحت عنوان «خصومة السياسيين الليبيين تتفاقم على أنقاض درنة».

في كارثة درنة.. النيابة العامة تتهم 16 مسؤولاً
ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع يتابع المسار القانوني والقضائي لفيضان درنة وجاء تحت عناوين منها «النيابة العامة تتهم 16 مسؤولاً.. المسار القضائي.. توقيف 8 مسؤولين على ذمة تحقيقات طوفان درنة».

أيضًا نقرأ في الصفحة نفسها موضوعًا عنوانه «نفوق 40% من الثروة الحيوانية في الجبل الأخضر».

- للاطلاع على العدد 410 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

تعددت الأضرار والعاصفة واحدة
وعلى صدر الصفحة الخامسة نطالع تأثيرات كارثة الفيضان على بعض المواقع الأثرية في شرق البلاد، ونقرأ موضوعًا عنوانه «تعددت الأضرار والعاصفة واحدة.. مطالب بإنقاذ الآثار وحماية البعثات الدولية».

كما نطالع متابعة للوضع الصحي الحالي في ظل نقص إمدادات الدواء وجاء بعنوان «المستشفيات الميدانية تخفف الآلام .. العاصفة تفاقم الوضع الصحي: نقص في الأدوية».

سد النهضة.. أزمة تعود إلى الواجهة الدولية
ومن المحلي إلى الدولي والعربي ونطالع في الصفحة السادسة موضوعات منها تقرير عنوانه «لماذا يستمر التوتر بين كوسوفو وصربيا بعد 15 عامًا على استقلال بريشتينا؟».

وفي الصفحة السابعة نقرأ تقارير وأخبارًا منها موضوع بعنوان «سد النهضة.. أزمة مصرية - إثيوبية تعود إلى الواجهة الدولية».

تقرير أميركي: ليبيا قد تحتاج دعم صندوق النقد
وإلى الاقتصاد ونقرأ في الصفحة الثامنة موضوعات منها موضوع عنوانه «إعمار درنة.. تساؤلات حول الجهة المنفذة وشكوك في الجهات الدولية».

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ويتصدر الصفحة التاسعة موضوع بعنوان «تقرير أميركي: ليبيا قد تحتاج دعم صندوق النقد للتعافي من تبعات الفيضانات».

وعندما تفرغ من قراءة مقالات الرأي في الصفحتين العاشرة والحادية عشرة، تطالع في صفحة الثقافة موضوعات منها خبر بعنوان «تضامناً مع أسر الضحايا والمفقودين.. تأجيل معرض بنغازي الدولي للكتاب».

ومن الثقافة إلى صفحة الفن ونقرأ فيها موضوعات وأخبارًا منها موضوع عنوانه «خطوة على طريق إنهاء أطول إضرابات هوليوود».

حسابات معقدة للهلال الليبي في الكونفدرالية
وأخيرًا إلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشرة موضوعات منها تقرير بعنوان «حسابات معقدة للهلال قبل إياب الكونفدرالية».

ويتصدر الصفحة الخامسة عشرة موضوع بعنوان «محاولات لإزاحة موجة الأحزان من ملاعب المنطقة الشرقية».

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