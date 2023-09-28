عزاء جماعي لضحايا الفيضانات في درنة والجبل الأخضر بمنطقة مرتوبة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

يستمر وصول وفود من جميع أنحاء ليبيا، اليوم الأربعاء، إلى منطقة مرتوبة شرق البلاد لتقديم واجب العزاء في ضحايا السيول والفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا في 10 سبتمبر الجاري، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات بمدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر.

وبدأ أمس أهالي وأسر ضحايا الفيضانات والسيول بمدينة درنة والمناطق المنكوبة في الجبل الأخضر في تلقي العزاء من الوفود الاجتماعية من قبائل المناطق الغربية والوسطى والجنوبية؛ حيث يقام العزاء في مقر نادي النسور بمنطقة مرتوبة، بحسب صور نشرها مركز طب الطوارئ والدعم عبر صفحته على «فيسبوك».

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وساهم فريق مركز طب الطوارئ والدعم في توفير المعقمات والكمامات، وجرى تخصيص فريق من وحدة التعقيم لتطبيق إجراءات التعقيم والتطهير في المكان المخصص للمأتم، بهدف الحفاظ على سلامة المعزين ومنع انتشار الأمراض والعدوى.

إسعاف يرافق الوفود القادمة إلى مرتوبة

كما وفر فريق مركز طب الطوارئ والدعم، قياس السكر وضغط الدم للمعزين والحضور، وقد رافق وفود المعزين سيارتا إسعاف بكامل التجهيزات الطبية منذ انطلاقهم وحتى وصولهم إلى منطقة مرتوبة، وفق المركز.

وأعلن الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة إلى 4148 حالة وفاة. في حين أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح، الثلاثاء، أن إجمالي الضحايا في درنة بلغ 3893 حالة.

العزاء الجماعي لضحايا الفيضانات المدمرة في درنة والجبل الأخضر المقام بمنطقة مرتوبة. (مركز طب الطوارئ والدعم)

العزاء الجماعي لضحايا الفيضانات المدمرة في درنة والجبل الأخضر المقام بمنطقة مرتوبة. (الإنترنت)

العزاء الجماعي لضحايا الفيضانات المدمرة في درنة والجبل الأخضر المقام بمنطقة مرتوبة. (مركز طب الطوارئ والدعم)

العزاء الجماعي لضحايا الفيضانات المدمرة في درنة والجبل الأخضر المقام بمنطقة مرتوبة. (الإنترنت)

العزاء الجماعي لضحايا الفيضانات المدمرة في درنة والجبل الأخضر المقام بمنطقة مرتوبة. (الإنترنت)

العزاء الجماعي لضحايا الفيضانات المدمرة في درنة والجبل الأخضر المقام بمنطقة مرتوبة. (مركز طب الطوارئ والدعم)

العزاء الجماعي لضحايا الفيضانات المدمرة في درنة والجبل الأخضر المقام بمنطقة مرتوبة. (الإنترنت)

العزاء الجماعي لضحايا الفيضانات المدمرة في درنة والجبل الأخضر المقام بمنطقة مرتوبة. (الإنترنت)

العزاء الجماعي لضحايا الفيضانات المدمرة في درنة والجبل الأخضر المقام بمنطقة مرتوبة. (مركز طب الطوارئ والدعم)