المسماري: ارتفاع ضحايا فيضانات درنة إلى 4148 جثة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم «القيادة العامة»، اللواء أحمد المسماري، ارتفاع عدد وفيات السيول والفيضانات في مدينة درنة إلى 4148 ضحية حتى أمس الأربعاء.

وأشار المسماري، في إحصائية يومية، إلى انتشال 28 جثة من ضحايا كارثة درنة حتى الأربعاء 27 سبتمبر.

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وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الجاري، خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فيما لاتزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة.

وأمس الأربعاء، كشفت إحصائية حديثة للمنظمة الدولية للهجرة تراجع عدد النازحين جراء العاصفة «دانيال» في شرق ليبيا إلى 40 ألفًا و18 شخصًا، مقارنة بأكثر من 43 ألف نازح في إحصائية سابقة، وذلك بعد تقارير تفيد عودة بعض الأسر إلى ديارهم.