شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. فزعة الشعب وغياب الدولة

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل قناة «الوسط» (Wtv) تغطيتها الخاصة لآثار الكارثة التي شهدتها مدينة درنة جراء العاصفة «دانيال»، من خلال متابعة جهود الإغاثة والبحث التي لا تزال جارية، والخدمات المقدمة للمتضررين والمؤسسات العاملة على الأرض.

وتواصل حلقة اليوم من التغطية الخاصة إلقاء الضوء على حالة الطقس المتوقعة في مختلف المدن الليبية، في ظل تكاثر السحب من حين إلى آخر على معظم مناطق الشمال، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة المناطق الساحلية.

كما تناقش الحلقة ملف الإغاثة، وهل لا تزال مستمرة بنفس الكيفية أم تغيرت سبلها؟، وماذا يحتاج أصحاب المدن المتضررة؟، وما وضع المؤسسات القائمة منذ بدء الأزمة؟، وكيفية تعامل السلطات الرسمية مع توابع الكارثة.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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