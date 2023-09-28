بدء تنظيف المنازل المتضررة من الفيضانات في درنة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة لخدمات النظافة في مصراتة، اليوم الخميس، أن الفرق التابعة لها بدأت في تنظيم منازل المواطنين المتضررة جراء الفيضانات في مدينة درنة، وذلك بالتعاون مع الشركة العامة لخدمات النظافة في طرابلس.

يأتي ذلك بعد نجاح فرق الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة في فتح الطرق والمسارات داخل مدينة درنة، والتي دمرتها الفيضانات التي اجتاحت المدينة ومناطق الجبل الأخضر في 10 سبتمبر الجاري.

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ومنذ أن اجتاحتها الفيضانات تحولت مدينة درنة إلى ورشة مفتوحة؛ حيث تعمل العديد من الفرق المحلية من مناطق ليبيا كافة، وكذلك الدولية، في معالجة الأوضاع الكارثية التي خلفتها الفيضانات المدمرة بالمدينة ومناطق الجبل الأخضر.

تنظيف المنازل المتضررة من الفيضانات في درنة. (الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة)

تنظيف المنازل المتضررة من الفيضانات في درنة. (الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة)

تنظيف المنازل المتضررة من الفيضانات في درنة. (الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة)

تنظيف المنازل المتضررة من الفيضانات في درنة. (الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة)

تنظيف المنازل المتضررة من الفيضانات في درنة. (الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة)

تنظيف المنازل المتضررة من الفيضانات في درنة. (الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة)

تنظيف المنازل المتضررة من الفيضانات في درنة. (الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة)