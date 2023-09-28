إعادة التيار الكهربائي لمنطقة ستلونة غرب البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، إعادة التيار الكهربائي إلى منطقة ستلونة غرب مدينة البيضاء بمنطقة الجبل الأخضر شرق ليبيا، التي اجتاحتها فيضانات مدمرة في 10 سبتمبر الجاري.

وأكدت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أنه جرى اليوم تركيب 18 عمودًا وتغيير مسار الخط من مجرى الأودية وشد سلك بمسافة 4000 متر وشحن المحولات وإعادة التيار الكهربائي لمنطقة ستلونة على خط ستلونة غربي مدينة البيضاء.

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وتعمل الأطقم الفنية والهندسية التابعة للشركة العامة للكهرباء منذ أسبوعين على صيانة وإعادة بناء شبكات التوزيع بما فيها المحطة وخطوط نقل الطاقة التي تضررت جراء الفيضانات.

وقالت الشركة إن فريق العمل منذ الصباح الباكر يعمل على سيارة اختبار الكوابل التابعة لإدارة توزيع زليتن، لفحص واختبار وتحديد مسارات كوابل جهد 11 ك.ف خروجات محطة 30/11 ك.ف وسط مدينة درنة وتحديد الكوابل المعطوبة للعمل على صيانتها في مرحلة لاحقة.

فريق شركة الكهرباء بمنطقة ستلونة غرب البيضاء. (الشركة العامة للكهرباء)

فريق شركة الكهرباء بمنطقة ستلونة غرب البيضاء. (الشركة العامة للكهرباء)

فريق شركة الكهرباء بمنطقة ستلونة غرب البيضاء. (الشركة العامة للكهرباء)

فريق شركة الكهرباء بمنطقة ستلونة غرب البيضاء. (الشركة العامة للكهرباء)