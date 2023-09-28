حكومة الدبيبة: اتفاقية لتقديم الدعم النفسي للمتضررين في المناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» اليوم الخميس استحداث اتفاقية لأجل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين جراء السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة شرق البلاد.

ووقع الاتفاقية مدير عام مركز خدمة المواطن ونائب مديرالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ومدير فرع الهيئة الطبية الدولية بليبيا، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

وجاءت الاتفاقية استجابة للكارثة الطبيعية والآثار النفسية السلبية التي يعاني منها الناجين وأهلهم، إضافة للفرق العاملة بجهود الإغاثة.

تسخير الإمكانات لخدمة المتضررين

واتفق المشاركون في الاتفاقية على تسخير جميع الإمكانات والمعدات والكوادر البشرية في سبيل خدمة المتضررين والمحتاجين، وتقديم الدعم النفسي للمتصلين على مركز خدمة المواطن عبر رقم هاتف 1444 المجاني أو صفحة المركز على فيسبوك.

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وأضاف البيان أن الهيئة الطبية الدولية ستتابع الحالات عن طريق المختصين التابعين لها، وإحالة الحالات التي تتطلب العلاج الإكلينيكي للمشافي والمصحات المتخصصة وتدريب الكوادر الطبية اللّازمة لتقديم الدعم النفسي، تحت إشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض والذي بدوره يتولى إعداد قاعدة بيانات للحالات التي تم تقديم الرعاية النفسية لها.