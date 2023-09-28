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«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 سبتمبر 2023, 10:35 صباحا
«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج 1.25 متر على طول الساحل اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية متوسطة خلال هطول الأمطار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• تكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة يتخللها خلايا من السحب الرعدية.
• الرياح شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال الأمطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• تكاثر السحب مع هطول أمطار متفرقة.
• الرياح غربية على معظم الساحل تتحول إلى شمالية غربية على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال الأمطار.

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