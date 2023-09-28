حالة الطقس في ليبيا (الخميس 28 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب من حين إلى آخر على معظم مناطق الشمال، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خصوصا المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و38 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تكاثر السحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر خصوصا السبت، قد تصحبها خلايا رعدية أحيانا والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الممتدة من بنغازي إلى الجبل الأخضر والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.

الجفرة – سبها - غات – غدامس - الحماد

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر أحيانا على غات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة خلال اليومين المقبلين والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و38 درجة مئوية.