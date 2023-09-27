«طب الطوارئ» بطرابلس ينتشل جثامين 32 ضحية في شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز طب الطوارئ والدعم - فرع طرابلس انتشال جثامين 32 من ضحايا العاصفة «دانيال» في المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء.

وقال المركز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الفرقة الثالثة للبحث والانتشال بحثت اليوم في أجزاء من بحر جرجار أمه باستخدام طائرتي «درون»، ولم تعثر على أي جثمان، ثم انتقل الفريق إلى منطقة الغدير جنوب مدينة البيضاء، للبحث هناك.

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«طب الطوارئ»: تقديم الرعاية الصحية إلى 473 حالة

وأوضح مدير مركز طب الطوارئ والدعم - فرع طرابلس، محمد كبلان، أن المركز قدم الرعاية الصحية إلى 473 حالة اليوم، بالإضافة إلى توزيع 56 سلة غذائية و19 حقيبة مدرسية، وبعض مواد التنظيف.

ولفت كبلان، وهو عضو غرفة الطوارئ الخاصة بالمنطقة الشرقية، إلى أن مركز طب الطوارئ زوّد المركز الصحي في رأس الهلال بالأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى إجراء حملة تعقيم لمستشفى النساء والولادة في درنة والمستشفى الميداني بكلية القانون، وإنشاء عشرة تمركزات إسعاف بدرنة، ودراسة إنشاء تمركزات جديدة.

جانب من عمليات البحث والإنقاذ لفريق مركز طب الطوارئ والدعم في المنطقة الشرقية، الأربعاء 27 سبتمبر 2023 (صفحة المركز على فيسبوك)

جانب من عمليات البحث والإنقاذ لفريق مركز طب الطوارئ والدعم في المنطقة الشرقية، الأربعاء 27 سبتمبر 2023 (صفحة المركز على فيسبوك)

جانب من عمليات البحث والإنقاذ لفريق مركز طب الطوارئ والدعم في المنطقة الشرقية، الأربعاء 27 سبتمبر 2023 (صفحة المركز على فيسبوك)

جانب من عمليات البحث والإنقاذ لفريق مركز طب الطوارئ والدعم في المنطقة الشرقية، الأربعاء 27 سبتمبر 2023 (صفحة المركز على فيسبوك)