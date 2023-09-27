حكومة حماد: إحالة رواتب القطاعات العامة في درنة إلى المصارف الأحد المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

نوهت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، إلى أنها ستحيل رواتب جميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة للدولة في مدينة درنة إلى المصارف التجارية، الأحد المقبل.

وأكدت الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك»، مساء اليوم الأربعاء، أنها شرعت في إحالة الرواتب بناء على تعليمات رئيس الوزراء واللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، أسامة حماد.

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وأوضحت الحكومة أن تعليمات حماد «نصت على ضرورة الإسراع في صرف الرواتب؛ لتخفيف وطأة الأزمة التي تعرض لها أهالي وسكان المدينة»، التي اجتاحتها فيضانات مدمرة في 10 سبتمبر الجاري، وخلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وقالت الحكومة: «وكيل عام وزارة الحكم المحلي بالحكومة أبوبكر امصادف عقد اجتماعا بالخصوص مع الإدارة المالية والإدارات المختصة ببلدية درنة، جرى خلاله التوقيع على رواتب جميع القطاعات، على أن تُحال الأحد المقبل إلى حسابات المواطنين في المصارف التجارية».

اجتماع وكيل عام وزارة الحكم المحلي أبوبكر امصادف مع الإدارة المالية والإدارات المختصة ببلدية درنة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)