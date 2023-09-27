شاهد في «تغطية خاصة»: أحزان درنة تطفئ قناديل الاحتفال بالمولد النبوي

القاهرة - بوابة الوسط

تستمر قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة لآثار الكارثة التي حلّت بمدينة درنة جراء العاصفة «دانيال»، حيث تتابع حلقة اليوم الأربعاء أبرز التطورات الخبرية حول هذا الموضوع، وتناقش ملفات تتعلق باستمرار عمليات البحث والإنقاذ، وكيفية إدارة الملف في المستقبل.

وتطرقت حلقة اليوم من التغطية الخاصة إلى اختفاء مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في أنحاء البلاد، حزنا على ضحايا الكارثة، حيث لم تشهد المناطق جلسات المدح أو المراسم المعتادة في الزوايا، وجولة الأطفال بقناديلهم.

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وبعد مرور أكثر من خمسة عشر يوما على «دانيال»، لا تزال جهود الإغاثة مستمرة من خلال فرق محلية أو أجنبية، يجرى استبدال عناصرها لاستكمال مهام البحث عن المفقودين، بينما الأرقام لا تزال ضبابية.

وخلال اجتماعها أمس الثلاثاء في مدينة درنة، اتخذت الحكومة المكلفة من مجلس النواب جملة من القرارات، من بينها إنشاء صندوق إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة، وسحب مشاريع الإسكان العام في مدينة درنة والمناطق المتضررة، وإعطاء مهلة أسبوعين للبدء في استكمالها، ومنح الإذن بصيانة جميع المدارس المتضررة جراء العاصفة، البالغ عددها 488 مدرسة.

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