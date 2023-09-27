مراسل قناة «الوسط»: أمطار كثيفة بالجبل الأخضر.. ومخاوف من تأثيراتها في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد مراسل قناة «الوسط» (Wtv)، مساء اليوم الأربعاء، بسقوط أمطار كثيفة في منطقة الجبل الأخضر شرق ليبيا، مشيرا إلى تزايد المخاوف في مدينة البيضاء من تأثيراتها على مناطق البلدية المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت المنطقة في 10 سبتمبر الجاري.

وقالت مؤسسة «رؤية» لعلوم الفلك عبر صفحتها على «فيسبوك» منذ قليل إن مناطق ضواحي البيضاء وسوسة تشهد «الآن أمطار متوسطة الغزارة». فيما نشرت صغحة «حالة الطقس - الجبل الأخضر» على «فيسبوك» لقطات فيديو بدت فيها المياه تغمر شوارع البيضاء.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في تنبيه أصدره في وقت سابق اليوم، استمرار سقوط أمطار من حين إلى آخر على مناطق الشمال، تكون جيدة على السواحل وبعض الدواخل.

- «الأرصاد» يتوقع استمرار هطول الأمطار على مناطق الشمال

وقال المركز إن الأمطار ستصاحبها خلايا من السحب الرعدية، مشيرا إلى استمرار تلك الموجة إلى الغد الخميس، وإمكان تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، وجريان بعض الأودية المحلية، وداعيا إلى أخذ الحيطة الجوية.

وأمس الثلاثاء، قال مدير الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، محيي الدين علي، في مداخلة مع قناة «الوسط» (Wtv)، إن ليبيا تشهد هذه الأيام منخفضا جويا مع اشتداد سرعة الرياح، لتصبح نشطة السرعة ومثيرة للغبار أحيانا، على أن تتكاثر السحب تدريجيا على فترات، مع احتمالية تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على طول الساحل الليبي من الغرب إلى الشرق.