مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مسؤوليْن آخريْن بمكتب رئيس مؤسسة النفط في قضية توريد أدوية فاسدة لمتضرري درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مصدر أمني، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، انضمام المستشاريْن المالي والقانوني في مكتب رئيس مؤسسة النفط إلى قائمة الموقوفين في قضية فساد تتعلق بتوريد أدوية منتهية الصلاحية لمتضرري كارثة انهيار سدي درنة عبر شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي.

وأول من أمس الإثنين، نقلت «بوابة الوسط» عن مصدر أمني قوله إن جهاز الأمن الداخلي بطرابلس أوقف مدير مكتب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في هذه القضية، بعدما استغل موقعه في إصدار تكليفات مباشرة لشركتين خاصتين بشأن توريد أدوية ومعدات طبية مخصصة للمتضررين من انهيار سدي درنة. كما جرى إيقاف مدير إحدى الشركتين.

- مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة

وبعد أكثر من أسبوعين على كارثة درنة، تحدث أطباء، في مداخلات مع برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (Wtv)، عن نقص في بعض أدوية الكلى والضغط والسكر، وحاجة المستشفيات للصيانة.

وضربت العاصفة «دانيال» مناطق شرق ليبيا، وزاد من تفاقم الكارثة انهيار سدي درنة، مما أدى إلى آلاف النازحين والمفقودين، فضلا عن وفاة 4120 شخصا حتى أمس الثلاثاء، بحسب الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري.