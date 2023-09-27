النيابة العامة تستعرض تطور إجراء مراجعة بيانات الأحوال المدنية

القاهرة - بوابة الوسط

عقد المحامي العام في دائرة محكمة استئناف جنوب طرابلس اجتمًاعا مع أعضاء النيابة المكلفين بمراجعة بيانات الأحوال المدنية؛ بحسب ما أعلنه مكتب النائب العام اليوم الأربعاء.

وأوضح مكتب النائب العام عبر صفحته على «فيسبوك» أن الاجتماع الذي عُقِد أمس الثلاثاء، استعرض خلاله أعضاء النيابة المكلفون «تطور إجراء مخطط تدقيق البيانات، ونتائج فحص الوثائق المتعلقة بها، ومقترح تنسيق مهمات العمل».

لجان برئاسة 160 عضو نيابة لفحص منظومة السجل المدني

وأعلن النائب العام المستشار الصديق الصور، في 10 مايو الماضي، تشكيل لجان برئاسة 160 عضو نيابة على مستوى ليبيا لفحص منظومة السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية، مشيرًا إلى وجود شواهد تثبت وجود عمليات تزوير في المنظومة.

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وقال الصور في كلمته خلال اجتماعه مع أعضاء النيابات على مستوى ليبيا، إن اللجان المشكلة تضم في عضويتها ضباطًا من مصلحة الأحوال المدنية وجهاز البحث الجنائي لفحص منظومة السجل المدني ومضاهاتها بالأوراق الرسمية.

شواهد وأدلة على تزوير منظومة الرقم الوطني

ونبّه الصور خلال حديثه إلى أهمية هذا الموضوع «في تنظيف الهوية والمراحل القادمة لبناء الدولة، وبالتالي تحديد المسؤولين عن أي تزوير» طال منظومة الرقم الوطني، مؤكدًا أن «هناك شواهد وأدلة كثيرة تدل على وجود تزوير» في منظومة الرقم الوطني.

كما أكد النائب العام «شطب عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية وهو ما جنَّب الدولة خسائر مالية كبيرة حيث كانت تصرف لهم أموالًا ومرتباتٍ ومنح وجوازات سفر، وتسببت في الإخلال بالثقة في الجهات العامة والدولة»، منوهًا بأن لدى النيابة العامة مئات أو آلاف القيود التي يشتبه في كونها مزورة.

اجتماع المحامي العام بمحكمة استئناف جنوب طرابلس مع أعضاء النيابة المكلفين بمراجعة بيانات الأحوال المدنية. (مكتب النائب العام)