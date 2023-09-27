  • Alwasat News
Atwasat

النيابة العامة تستعرض تطور إجراء مراجعة بيانات الأحوال المدنية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 05:02 مساء
النيابة العامة تستعرض تطور إجراء مراجعة بيانات الأحوال المدنية
اجتماع المحامي العام بمحكمة استئناف جنوب طرابلس مع أعضاء النيابة المكلفين بمراجعة بيانات الأحوال المدنية. (مكتب النائب العام)
alwasat radio

عقد المحامي العام في دائرة محكمة استئناف جنوب طرابلس اجتمًاعا مع أعضاء النيابة المكلفين بمراجعة بيانات الأحوال المدنية؛ بحسب ما أعلنه مكتب النائب العام اليوم الأربعاء.

وأوضح مكتب النائب العام عبر صفحته على «فيسبوك» أن الاجتماع الذي عُقِد أمس الثلاثاء، استعرض خلاله أعضاء النيابة المكلفون «تطور إجراء مخطط تدقيق البيانات، ونتائج فحص الوثائق المتعلقة بها، ومقترح تنسيق مهمات العمل».

لجان برئاسة 160 عضو نيابة لفحص منظومة السجل المدني
وأعلن النائب العام المستشار الصديق الصور، في 10 مايو الماضي، تشكيل لجان برئاسة 160 عضو نيابة على مستوى ليبيا لفحص منظومة السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية، مشيرًا إلى وجود شواهد تثبت وجود عمليات تزوير في المنظومة.

- النائب العام يشكّل لجانًا برئاسة 160 عضو نيابة على مستوى ليبيا لفحص منظومة السجل المدني
- الصور: نحو 88 ألف رقم وطني غير صحيح استفاد من 208 ملايين دينار

وقال الصور في كلمته خلال اجتماعه مع أعضاء النيابات على مستوى ليبيا، إن اللجان المشكلة تضم في عضويتها ضباطًا من مصلحة الأحوال المدنية وجهاز البحث الجنائي لفحص منظومة السجل المدني ومضاهاتها بالأوراق الرسمية.

شواهد وأدلة على تزوير منظومة الرقم الوطني
ونبّه الصور خلال حديثه إلى أهمية هذا الموضوع «في تنظيف الهوية والمراحل القادمة لبناء الدولة، وبالتالي تحديد المسؤولين عن أي تزوير» طال منظومة الرقم الوطني، مؤكدًا أن «هناك شواهد وأدلة كثيرة تدل على وجود تزوير» في منظومة الرقم الوطني.

كما أكد النائب العام «شطب عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية وهو ما جنَّب الدولة خسائر مالية كبيرة حيث كانت تصرف لهم أموالًا ومرتباتٍ ومنح وجوازات سفر، وتسببت في الإخلال بالثقة في الجهات العامة والدولة»، منوهًا بأن لدى النيابة العامة مئات أو آلاف القيود التي يشتبه في كونها مزورة.

اجتماع المحامي العام بمحكمة استئناف جنوب طرابلس مع أعضاء النيابة المكلفين بمراجعة بيانات الأحوال المدنية. (مكتب النائب العام)
اجتماع المحامي العام بمحكمة استئناف جنوب طرابلس مع أعضاء النيابة المكلفين بمراجعة بيانات الأحوال المدنية. (مكتب النائب العام)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المغرب يستضيف كأس أفريقيا 2025.. وكينيا وتنزانيا وأوغندا في 2027

المغرب يستضيف كأس أفريقيا 2025.. وكينيا وتنزانيا وأوغندا في 2027
درنة مرة أخرى

درنة مرة أخرى
كاريكاتير حليم - الطوفان القادم!

كاريكاتير حليم - الطوفان القادم!
بعد شد وجذب.. «فرانس برس»: السفير الفرنسي يغادر النيجر

بعد شد وجذب.. «فرانس برس»: السفير الفرنسي يغادر النيجر
موسكو تتهم لندن وواشنطن بمساعدة كييف في قصف مقر البحرية الروسية في القرم

موسكو تتهم لندن وواشنطن بمساعدة كييف في قصف مقر البحرية الروسية في القرم
100 وفاة وأكثر من 150 جريحا جراء حريق في قاعة أفراح شمال العراق

100 وفاة وأكثر من 150 جريحا جراء حريق في قاعة أفراح شمال العراق
النحافة لا تزال «العنوان العريض» في عالم الأزياء

النحافة لا تزال «العنوان العريض» في عالم الأزياء
منظمات حقوقية تطلق مبادرة لإجراء تحقيق دولي مستقل في تفاقم كارثة درنة

منظمات حقوقية تطلق مبادرة لإجراء تحقيق دولي مستقل في تفاقم كارثة درنة
وفاة زوليكا حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عامًا بعد صراع مع السرطان

وفاة زوليكا حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عامًا بعد صراع مع السرطان
كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات

كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات
دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان

دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان
بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع

بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع
«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024

«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة النظيفة

الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة ...
كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا

كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا
تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا

تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا
تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة

تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة
تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»

تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«دانيال» يُفاقم الأوضاع الصحية: نقص في الأدوية.. والمستشفيات الميدانية تخفف الآلام (فيديو)
«دانيال» يُفاقم الأوضاع الصحية: نقص في الأدوية.. والمستشفيات ...
مع الانشغال بملف إعادة الإعمار.. الفلاحون في المناطق المنكوبة خارج دائرة الاهتمام
مع الانشغال بملف إعادة الإعمار.. الفلاحون في المناطق المنكوبة ...
النيابة العامة تستعرض تطور إجراء مراجعة بيانات الأحوال المدنية
النيابة العامة تستعرض تطور إجراء مراجعة بيانات الأحوال المدنية
وفد ألماني يتجول في أحياء البيضاء لتقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات
وفد ألماني يتجول في أحياء البيضاء لتقييم الأضرار الناجمة عن ...
«الإصحاح البيئي»: تلوث جميع مصادر المياه الجوفية العامة والخاصة في درنة جرثوميا
«الإصحاح البيئي»: تلوث جميع مصادر المياه الجوفية العامة والخاصة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا...
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة غرب بنغازي
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة ......
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
المزيد
شاهد في «تغطية خاصة»: أحزان درنة تطفئ قناديل الاحتفال بالمولد النبوي
شاهد في «تغطية خاصة»: أحزان درنة تطفئ قناديل الاحتفال ......
مراسل قناة «الوسط»: أمطار كثيفة بالجبل الأخضر.. ومخاوف من تأثيراتها في البيضاء
مراسل قناة «الوسط»: أمطار كثيفة بالجبل الأخضر.. ومخاوف من ......
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مسؤوليْن آخريْن بمكتب رئيس مؤسسة النفط في قضية توريد أدوية فاسدة لمتضرري درنة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مسؤوليْن آخريْن بمكتب رئيس ......
«الإصحاح البيئي»: تلوث جميع مصادر المياه الجوفية العامة والخاصة في درنة جرثوميا
«الإصحاح البيئي»: تلوث جميع مصادر المياه الجوفية العامة ......
وفد ألماني يتجول في أحياء البيضاء لتقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات
وفد ألماني يتجول في أحياء البيضاء لتقييم الأضرار الناجمة عن ......
المزيد