ارتفاع طفيف للدولار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار بشكل طفيف أمام الدينار خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، في السوق الموازية مسجلًا 5.25 دينار مقابل 5.24 دينار، أمس الثلاثاء.

وهبط سعر اليورو إلى 5.50 دينار من 5.52 دينار، أمس، فيما حافظ سعر الجنيه الإسترليني على مستوى 6.35 دينار المسجل، الثلاثاء، وذلك وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق الموازية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وثبت سعر الدينار التونسي والليرة التركية عند مستوى 1.64 دينار و0.19 دينار على التوالي، فيما سجل سعر كسر الذهب عيار 18 نحو 235 دينارًا، مقابل 237 دينارًا، أمس.