«أمن المرافق» مستعدة لتأمين استئناف عمل الشركات الإيطالية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أبدت هيئة أمن المرافق والمنشآت، اليوم الأربعاء، استعدادها لتأمين الشركات الإيطالية داخل الأراضي الليبية وعودتها للسوق الليبية لاستئناف أعمالها المتوقفة منذ العام 2011.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة، أسامة عبدالمجيد، سفير إيطاليا لدى ليبيا، جيانلوكا ألبريني، حيث بحثا «إمكانية دعم الهيئة في مجالات تدريب وتطوير كوادرها لتنفيـذ الأعمال المناطة بها»، وفق بيان صادر عن الهيئة.

دعوات لاستئناف عمل الشركات الإيطالية في ليبيا

واستئناف عمل الشركات الإيطالية في ليبيا كان محور لقاءات عديدة بين مسؤولي «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» ونظرائهم الإيطاليين؛ إذ أكد رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، في مايو الماضي للسفير الإيطالي السابق، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، أهمية استمرار تعاون إيطاليا مع المؤسسات الليبية، خاصة في مجال مواصلة عودة الشركات الإيطالية لليبيا.

الدبيبة يؤكد أهمية استمرار تعاون إيطاليا مع المؤسسات الليبية

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الصديق الكبير يدعو الشركات الإيطالية إلى الاستثمار «فورا» في ليبيا

المجلس البلدي: عودة الشركات الإيطالية إلى طبرق قريبا

والعام الماضي، طالب وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، غريمالدي بضرورة عودة الشركات الإيطالية لاستئناف العمل في المشاريع المتوقفة المتعاقدة عليها، ومساعدة ليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

بدوره، دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، في العام 2021، الشركات الإيطالية إلى المجيء إلى ليبيا، والاستثمار فيها «فورًا»، مؤكدًا أن هناك فرصة كبيرة أمام هذه الشركات، وعليها أن «تأتي الآن».

لقاء هيئة أمن المرافق والمنشآت مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، 27 سبتمبر 2023. (صفحة الهيئة على فيسبوك)