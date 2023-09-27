في نهاية مهمته.. فريق الإنقاذ الروسي يعلن مسح 108 كيلومترات من سواحل المناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن ناطق باسم وزارة الطوارئ الروسية نهاية مهمة فريق الإنقاذ الروسي في ليبيا «بعدما ساعد في جهود الإغاثة من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت درنة ومناطق شرق البلاد»، ومن أعماله مسح 108 كيلومترات من سواحل المناطق المنكوبة.

وخلال عشرة أيام عمل، أزال الفريق ألفي متر مكعب من الحطام، وانتشل 153 جثة من تحت الأنقاض، وساعد المسعفون الروس أكثر من 670 شخصا بينهم 67 طفلا، وفق ما نقلته وكالة «تاس» الروسية عن المسؤول أمس الثلاثاء.

وضم فريق الإنقاذ الروسي 100 متخصص من رجال الإنقاذ والغواصين والمسعفين وعلماء النفس ووحدات الكلاب البوليسية ومشغلي الطائرات من دون طيار.

تنفيذ عمليات معقدة في درنة بالتعاون مع الأتراك

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية تنفيذ فريقها للإنقاذ عمليات معقدة لانتشال جثث الضحايا في درنة، بمشاركة الفريق التركي.

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وحينها أعلنت الوزارة انتشال رجال الإنقاذ الروس في ليبيا 110 جثث، كما فحصوا منطقة وسط درنة، ونفذوا أعمالا بالمنطقة الساحلية، إضافة إلى عمليات انتشال جثث جرت في أماكن تبعد عن المدينة نحو 25 كيلومترا.