ضبط متهم بمحاولة سرقة سيارة مواطن في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأربعاء، ضبط شخص على متن سيارة معتمة بالكامل حاول اللحاق بمواطن وزوجته، لاستيقافهما وسلب مركبتهما أثناء عودتهما إلى المنزل.

رصد سيارة المتهم في القوارشة

وحسب بيان المديرية، «أسفرت جهود التحريات عن رصد المركبة بمنطقة القوارشة وضبطها وعلى متنها أحد الأشخاص في حالة سُكر ظاهر». وقادت عملية الاستدلال مع المتهم بعد عودته إلى رشده، أنه يُدعى (أ.م.ع).ليبي الجنسية، حيث اعترف أنه حاول سلب مركبة الشاكي، وكان برفقته أحد الأشخاص جارٍ البحث عنه.

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واتُخِذت جميع الإجراءات القانونية وأحيل إلى النيابة العامة.

سيارة المتهم بمحاولة سرقة سيارة أحد المواطنين في بنغازي، 27 سبتمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)