حكومة الدبيبة تدين هجوم الحوثيين على قوة دفاع البحرين: «تطور خطير»

القاهرة - بوابة الوسط

دانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة «الهجوم الإرهابي الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين على الحدود الجنوبية السعودية، والمشاركة في عمليات عاصفة الحزم وأدى لمقتل ضابط واحد من أفراد القوة، وخلف عددا من الجرحى».

وزارة الخارجية: تطور خطير

ووصفت الوزارة، في بيان، ما حدث بأنه «تطور خطير قد يقوض جهود إحلال السلام ويهدد مساعي التسوية باليمن الشقيق»، معبرة عن «خالص العزاء لحكومة مملكة البحرين ولذوي الضحايا والأمنيات بالشفاء للجرحى».

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ويوم الإثنين، ذكر بيان القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن الحوثيين أرسلوا طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن».