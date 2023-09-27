  • Alwasat News
Atwasat

سويسرا تخصص دعما إضافيا لمتضرري المناطق المنكوبة من العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 11:48 صباحا
سويسرا تخصص دعما إضافيا لمتضرري المناطق المنكوبة من العاصفة «دانيال»
آثار العاصفة «دانيال» في مدينة درنة. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون تخصيص مليون فرنك سويسري دعما إضافيا للمتضررين من كارثة العاصفة «دانيال» في المناطق المنكوبة شرق ليبيا، على أن تشمل المساعدات مواد إغاثة طبية طارئة.

وأوضحت الوكالة، في بيان أمس الثلاثاء، أنها عرضت على الأمم المتحدة إرسال مواد إغاثة وخبراء من وكالات الإغاثة الإنسانية السويسرية، كما نقل موقع «سويس إنفو»، التابع لهيئة الإذاعة السويسرية.

ولا تملك الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وجودا داخل ليبيا، لكنها تنفذ عملياتها الإنسانية من تونس. وسبق وأعلنت الأسبوع الماضي عزمها توفير تمويل مالي إلى الشركاء المحليين والدوليين، لتلبية الاحتياجات الطارئة لضحايا الفيضانات العارمة التي ضربت درنة ومناطق من شرق ليبيا.

الحماية المدنية الجزائرية تكشف حصيلة عمل فريقها في درنة
مسؤول لـ«بوابة الوسط»: 4 مدن أثرية تضررت جراء «دانيال»
منظمات حقوقية تطلق مبادرة لإجراء تحقيق دولي مستقل في تفاقم كارثة درنة

ارتفاع ضحايا «دانيال» إلى 4120 وفاة
وأعلن الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري، ارتفاع عدد ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة إلى 4120 حالة وفاة، بعد انتشال 91 جثمانا في المدينة يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.

ويحذر خبراء وأطباء في قطاع الثروة الحيوانية بالجبل الأخضر من ظهور أمراض وبائية بسبب تراكم المياه، وتعفن مئات الجثث من الماشية التي نفقت في أرجاء المنطقة جراء الفيضانات التي صاحبت العاصفة «دانيال».

ورصدت كاميرا «قناة الوسط» نفوق مئات المواشي والإبل والأغنام والماعز والأبقار والخيول، وحتى الثروة الداجنة، خلال زيارتها وادي سمالوس جنوب منطقة الجبل الأخضر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المغرب يستضيف كأس أفريقيا 2025.. وكينيا وتنزانيا وأوغندا في 2027

المغرب يستضيف كأس أفريقيا 2025.. وكينيا وتنزانيا وأوغندا في 2027
درنة مرة أخرى

درنة مرة أخرى
كاريكاتير حليم - الطوفان القادم!

كاريكاتير حليم - الطوفان القادم!
بعد شد وجذب.. «فرانس برس»: السفير الفرنسي يغادر النيجر

بعد شد وجذب.. «فرانس برس»: السفير الفرنسي يغادر النيجر
موسكو تتهم لندن وواشنطن بمساعدة كييف في قصف مقر البحرية الروسية في القرم

موسكو تتهم لندن وواشنطن بمساعدة كييف في قصف مقر البحرية الروسية في القرم
100 وفاة وأكثر من 150 جريحا جراء حريق في قاعة أفراح شمال العراق

100 وفاة وأكثر من 150 جريحا جراء حريق في قاعة أفراح شمال العراق
النحافة لا تزال «العنوان العريض» في عالم الأزياء

النحافة لا تزال «العنوان العريض» في عالم الأزياء
منظمات حقوقية تطلق مبادرة لإجراء تحقيق دولي مستقل في تفاقم كارثة درنة

منظمات حقوقية تطلق مبادرة لإجراء تحقيق دولي مستقل في تفاقم كارثة درنة
وفاة زوليكا حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عامًا بعد صراع مع السرطان

وفاة زوليكا حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عامًا بعد صراع مع السرطان
كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات

كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات
دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان

دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان
بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع

بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع
«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024

«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة النظيفة

الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة ...
كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا

كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا
تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا

تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا
تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة

تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة
تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»

تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«دانيال» يُفاقم الأوضاع الصحية: نقص في الأدوية.. والمستشفيات الميدانية تخفف الآلام (فيديو)
«دانيال» يُفاقم الأوضاع الصحية: نقص في الأدوية.. والمستشفيات ...
مع الانشغال بملف إعادة الإعمار.. الفلاحون في المناطق المنكوبة خارج دائرة الاهتمام
مع الانشغال بملف إعادة الإعمار.. الفلاحون في المناطق المنكوبة ...
النيابة العامة تستعرض تطور إجراء مراجعة بيانات الأحوال المدنية
النيابة العامة تستعرض تطور إجراء مراجعة بيانات الأحوال المدنية
وفد ألماني يتجول في أحياء البيضاء لتقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات
وفد ألماني يتجول في أحياء البيضاء لتقييم الأضرار الناجمة عن ...
«الإصحاح البيئي»: تلوث جميع مصادر المياه الجوفية العامة والخاصة في درنة جرثوميا
«الإصحاح البيئي»: تلوث جميع مصادر المياه الجوفية العامة والخاصة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا...
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة غرب بنغازي
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة ......
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
المزيد
شاهد في «تغطية خاصة»: أحزان درنة تطفئ قناديل الاحتفال بالمولد النبوي
شاهد في «تغطية خاصة»: أحزان درنة تطفئ قناديل الاحتفال ......
مراسل قناة «الوسط»: أمطار كثيفة بالجبل الأخضر.. ومخاوف من تأثيراتها في البيضاء
مراسل قناة «الوسط»: أمطار كثيفة بالجبل الأخضر.. ومخاوف من ......
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مسؤوليْن آخريْن بمكتب رئيس مؤسسة النفط في قضية توريد أدوية فاسدة لمتضرري درنة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مسؤوليْن آخريْن بمكتب رئيس ......
«الإصحاح البيئي»: تلوث جميع مصادر المياه الجوفية العامة والخاصة في درنة جرثوميا
«الإصحاح البيئي»: تلوث جميع مصادر المياه الجوفية العامة ......
وفد ألماني يتجول في أحياء البيضاء لتقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات
وفد ألماني يتجول في أحياء البيضاء لتقييم الأضرار الناجمة عن ......
المزيد