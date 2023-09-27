سويسرا تخصص دعما إضافيا لمتضرري المناطق المنكوبة من العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون تخصيص مليون فرنك سويسري دعما إضافيا للمتضررين من كارثة العاصفة «دانيال» في المناطق المنكوبة شرق ليبيا، على أن تشمل المساعدات مواد إغاثة طبية طارئة.

وأوضحت الوكالة، في بيان أمس الثلاثاء، أنها عرضت على الأمم المتحدة إرسال مواد إغاثة وخبراء من وكالات الإغاثة الإنسانية السويسرية، كما نقل موقع «سويس إنفو»، التابع لهيئة الإذاعة السويسرية.

ولا تملك الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وجودا داخل ليبيا، لكنها تنفذ عملياتها الإنسانية من تونس. وسبق وأعلنت الأسبوع الماضي عزمها توفير تمويل مالي إلى الشركاء المحليين والدوليين، لتلبية الاحتياجات الطارئة لضحايا الفيضانات العارمة التي ضربت درنة ومناطق من شرق ليبيا.

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ارتفاع ضحايا «دانيال» إلى 4120 وفاة

وأعلن الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري، ارتفاع عدد ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة إلى 4120 حالة وفاة، بعد انتشال 91 جثمانا في المدينة يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.

ويحذر خبراء وأطباء في قطاع الثروة الحيوانية بالجبل الأخضر من ظهور أمراض وبائية بسبب تراكم المياه، وتعفن مئات الجثث من الماشية التي نفقت في أرجاء المنطقة جراء الفيضانات التي صاحبت العاصفة «دانيال».

ورصدت كاميرا «قناة الوسط» نفوق مئات المواشي والإبل والأغنام والماعز والأبقار والخيول، وحتى الثروة الداجنة، خلال زيارتها وادي سمالوس جنوب منطقة الجبل الأخضر.