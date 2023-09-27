«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل خلال الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل خلال هطول الأمطار اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.75 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- تكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة وقد تكون جيدة أحيانا.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و1.75 متر

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال هطول الأمطار.