حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 27 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأراد الجوية تكاثرا للسحب مع سقوط أمطار جيدة ومتفرقة على معظم مناطق الشمال والدواخل، متوقعا أن تكون غزيرة أحيانا على مناطق الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و37 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، ومن المتوقع حدوث ضباب في الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الغربي والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شمالية شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

سقوط أمطار جيدة، تكون غزيرة أحيانا على مناطق الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و32 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و37 درجة مئوية.