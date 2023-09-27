الحويج يعلن مبادرة إسكان الأسر الناجية في درنة والمناطق المجاورة

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج مبادرة إسكان الأسر الناجية من الفيضانات والسيول التي اجتاحت مدينة درنة والمناطق المجاورة لها في العاشر من سبتمبر الجاري، موجها بفتح حساب مصرفي للمبادرة.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الثلاثاء بحضور مستشار الوزير شذر الصيد ورئيس لجنة دعم وتنسيق جهود الإغاثة بالوزارة عمر درهوب وأعضاء اللجنة ورؤساء ومديري الجهات التابعة للوزارة ونائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ونائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال ورؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة مصراتة وسبها والمنطقة الغربية، كما شارك رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة درنة والبيضاء عبر «الفيديو كونفرس»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تقارير حصر الأسر المتضررة

واستعرض اللقاء تقرير زيارة لجنة دعم وتنسيق جهود الإغاثة إلى درنة والبلديات المنكوبة، ونتائج الاجتماعات التي عُقدت مع أعضاء اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالمنطقة الشرقية ولجنة الأزمة ببلدية بنغازي، كما اطلع الحاضرون على تقارير حصر الأسر المتضررة التي تقطن مدارس في بلديات المنطقة الشرقية.

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ووجه الحويج بمشاركة الجهات التابعة للوزارة والغرف التجارية بالمناطق كافة ومجلس أصحاب الأعمال في المبادرة تحت إشراف اللجنة والغرف التجارية بالمناطق المتضررة، مشيرا إلى أنه سيجرى اعتماد آلية الصرف من حساب المبادرة عبر الوزارة والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومجلس أصحاب الأعمال.

كما طلب الحويج من اللجنة متابعة أوضاع المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع اللجان المختصة في المنطقة الشرقية والمساهمة في توفير الاحتياجات العاجلة بمشاركة أصحاب الأعمال وإعداد تقارير دورية عن نشاط الجهات التابعة والغرف التجارية لدعم البلديات المتضررة حتى تحال إلى حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

اجتماع بشأن مبادرة إسكان الأسر الناجية في درنة، 26 سبتمبر 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)