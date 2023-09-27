المسماري: حصيلة ضحايا «دانيال» في درنة بلغت 4120 وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري ارتفاع عدد ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة إلى 4120 حالة وفاة.

جاء ذك بعد انتشال 91 جثمانا في المدينة يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، حسب الإحصائية المنشورة على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأظهرت الإحصائية دفن 65 جثمانا أول من أمس الإثنين، بينما دفنت 35 جثة أخرى أمس الثلاثاء.

الجارح: عدد الوفيات ارتفع إلى 3893 حالة

وأمس، أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح أن إجمالي الضحايا في درنة بلغ 3893 حالة.

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وأضاف الجارح، خلال المؤتمر الصحفي الأخير، أن وزارتي الصحة والداخلية والنائب العام والجهات المعنية ستقدم الأرقام الحقيقية والمدققة للمواطنين بخصوص عمليات الحصر الخاصة بالضحايا ومن الوفيات والمفقودين.