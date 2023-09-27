الحماية المدنية الجزائرية تكشف حصيلة عمل فريقها في درنة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن فريقي الإنقاذ الموجودين بمدينة درنة تمكنا من انتشال جثامين 307 من ضحايا الفيضانات الأخيرة التي ضربت شرق ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الناطق باسم المديرية العامة للحماية المدنية النقيب نسيم برناوي، قوله إن «فريق الإنقاذ الأول تمكن من انتشال جثامين 198 ضحية، فيما تمكن الفريق الثاني الذي وصل إلى مدينة درنة في 21 سبتمبر الجاري، من انتشال جثامين 109 ضحايا آخرين».

وأشار إلى أن «فرقة الغطاسين التي تضم 25 عنصرا تمكنت من انتشال العدد الأكبر من الضحايا في عرض البحر والمناطق الصخرية التي كانت تضم أكبر عدد من ضحايا هذه الكارثة الطبيعية»، مضيفا أن «الفريقين الجزائريين يواصلان العمل بالتنسيق مع فرق إنقاذ دول أخرى، والسلطات الليبية، من خلال اجتماع تنسيقي يومي، لتقييم خطة التدخل».

وأوضح كذلك أن «فريقي الإنقاذ التابعين للحماية المدنية الجزائرية تلقيا تهاني وتشجيعات السلطات الليبية والشعب الليبي نظير الجهود التي يبذلونها في عمليات البحث والإنقاذ».

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واستبدلت السلطات الجزائرية الخميس الماضي فريق الإنقاذ بفريق جديد مكون من 77 عنصرا من مختلف الرتب والتخصصات.

وسيرت الجزائر يوم 12 سبتمبر الجاري، جسرا جويا من 8 طائرات عسكرية كبيرة، بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى ليبيا لمواجهة تداعيات العاصفة.