الانتهاء من بناء الجسر الموقت في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد مراسل قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الثلاثاء، بالانتهاء من بناء الجسر الموقت في مدينة درنة والذي يربط شرق المدينة وغربها.

ويوم 18 سبتمبر الجاري، أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بدء أعمال إنشاء الجسر الذي سيربط شرق وغرب مدينة درنة بعرض 21 مترًا.

- «النهر الصناعي»: الانتهاء من جسر درنة الموقت خلال يومين

- النهر الصناعي: بدء التشطيب النهائي للجسر الموقت في درنة

وينفذ المشروع جهاز النهر الصناعي وشركة النهر لتصنيع الأنابيب، ويشمل 18 أنبوبًا بقطر 1.6 متر لتصريف المياه.

وتسببت العاصفة «دانيال» في أضرار بالغة في البنية التحتية بمدينة درنة، وانهيار شبكة طرق بطول 30 كيلومترًا فيها، حسب تقرير اللجنة الفنية لحصر الأضرار المشكلة من مصلحة الطرق والجسور، الصادر في 13 سبتمبر الجاري.