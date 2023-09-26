شاهد: قناة «الوسط» تواصل تغطيتها الخاصة لتداعيات كارثة درنة

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الثلاثاء، تغطيتها الخاصة لآثار العاصفة «دانيال» التي ضربت المنطقة الشرقية، ومدينة درنة على وجه الخصوص، في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ من قبل الفرق المحلية والدولية للأسبوع الثاني من الكارثة.

وتركز حلقة اليوم من التغطية الخاصة على آخر المستجدات ميدانيًا، أوضاع السكان وما بعد الكارثة، وصولًا إلى مناقشة الشق القانوني، بعد تحريك النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولًا في إطار تحقيقات أجراها النائب العام بشأن حادث انهيار سدي وادي درنة وأبومنصور جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة.

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ولا تزال آلية إدارة مرحلة ما بعد الكارثة غير معلومة، خاصة ما يتعلق بإعادة الإعمار، في ظل مطالبة اقتصاديين بإنشاء مجلس إعمار المناطق المنكوبة، وأن تكون إدارة الأموال في عملية الإعمار عبر لجنة محايدة، تضم كفاءات من أبناء المناطق والمدن المتضررة.

وتشير توقعات الخبراء إلى مرور منخفض جوي على ليبيا خلال الأيام المقبلة مع اشتداد سرعة الرياح لتصبح نشطة السرعة ومثيرة للغبار أحيانًا، على أن تتكاثر السحب تدريجيًا على فترات مع احتمالية تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على طول الساحل الليبي الشمالي من الغرب إلى الشرق.

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