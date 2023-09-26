خبير مناخي: «دانيال» إنذار لعواصف وأعاصير تهدد جميع دول البحر المتوسط (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قال الخبير المناخي أحمد العربيد إن العاصفة «دانيال» التي ضربت ليبيا قياسية ومفاجئة، لافتًا إلى أن ما حدث هو إنذار مبكر لعواصف وأعاصير متوسطية خطيرة تهدد جميع دول البحر المتوسط.

وأضاف العربيد، في مداخلة مع قناة «الوسط» (Wtv) اليوم الثلاثاء، أن احترار المياه سيؤدي إلى عواصف وأعاصير خطيرة، نظرًا لاستمرار تسجيل مياه البحر المتوسط درجات حرارة كبيرة وغير مسبوقة في الأرشيف المناخي.

وتابع: «واجهنا صعوبة في تحديد مسار العاصفة دانيال، بسبب تغيُّر مسارها عدة مرات وزيادة قوتها بشكل مفاجئ قبل أن تضرب الأراضي الليبية؛ نتيجة الاضطرابات الجوية الكبيرة في وسط البحر الأحمر المتوسط».

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خبير مناخي: جبهة هوائية باردة تعبر السواحل الليبية خلال الأيام المقبلة

وعن التوقعات للأيام المقبلة، أشار إلى تشكل منخفض جوي فوق جزيرة صقلية، يزداد قوة بشكل تدريجي في البحر الأيوني، متوقعًا أن تبدأ جبهة هوائية باردة نسبيًا عبور السواحل الليبية بشكل كامل من أقصى الغرب إلى أفضى الشرق بشكل تدريجي، مصحوبة باضطرابات جوية وأمطار، لكنها لن ترتقي إلى مستوى العاصفة المتوسطية على غرار «دانيال».

وضربت العاصفة «دانيال» مدن شرق ليبيا، ما أدى إلى سيول وفيضانات أودت بحياة 4029 حالة شخص، وفق حسب إحصائية نشرها، الثلاثاء، الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري.