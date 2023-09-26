إيطاليا تمدد تدخل الطوارئ في ليبيا 6 أشهر وتخصص 5 ملايين يورو لدعم العمليات بالمناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

قرر مجلس الوزراء الإيطالي تمديد «التدخل لأجل حالة الطوارئ في الخارج» لمدة ستة أشهر، وتخصيص 6 ملايين يورو لدعم العمليات في شرق ليبيا إثر الأحداث الاستثنائية التي شهدتها تلك المناطق نتيجة فيضانات مدمرة ناجمة عن العاصفة «دانيال» التي خلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات بمدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إن قرار مجلس الوزراء الذي اتُخِذ اليوم الثلاثاء، جاء بناء على اقتراح وزير شؤون البحر والجنوب نيللو موسوميتشي، مشيرة إلى أن المجلس وافق أيضًا على «تخصيص 5 ملايين يورو لهذا التدخل، من صندوق حالات الطوارئ الوطنية».

وضع خطير خلفته الفيضانات شرق ليبيا

وأضافت وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» أن قرار مجلس الوزراء جاء نتيجة «وضع خطير للغاية على سلامة الناس وسلامة الأصول العامة والخاصة»، خلفته الفيضانات المدمرة بمدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر شرق ليبيا.

- بمشاركة إيطالية.. «الداخلية» بحكومة الدبيبة تنتشل 75 جثة في درنة

- تداعيات «دانيال» في محادثات حفتر مع وفد حكومي إيطالي (صور)

- رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر

إضافة إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الإيطالي «تمديد حالة الطوارئ لمدة 12 شهرًا والتي وافق عليها سابقًا نتيجة للأحداث الجوية الاستثنائية التي وقعت في الأيام من 17 إلى 19 أغسطس 2022 في أراضي محافظات فيرارا، مودينا وبارما»، شمال البلاد، بحسب «آكي».

المساعدات الإيطالية إلى ليبيا

ووصلت إلى مناطق شرق ليبيا قبل أيام سفينتان إيطاليتان تحملان شحنة مساعدات إنسانية تشتمل على مواد إغاثة من بينها خيام كاملة مع أسرَّة وأكياس نوم قادرة على استيعاب واستضافة ألف شخص، بالإضافة إلى «مركبات نقل تربة، ومركبات إنقاذ، وطائرتي هليكوبتر تابعتين لوزارة الدفاع الإيطالية، ومضخات مياه وأدوات ومستلزمات ومعدات طبية».

كما أرسلت الحكومة الإيطالية إلى جانب هذه المساعدات فرق إطفاء متخصصة في الدعم اللوچستي ومكافحة المخاطر المائية، وأفرادًا من قيادة عمليات القوات المشتركة، ومن إدارة الحماية المدنية، ومن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفق وزير الحماية المدنية الإيطالي نيللو موسوميتشي.