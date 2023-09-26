«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، اليوم الثلاثاء، على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- تكاثر للسحب مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، قد تتخللها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الرياح شمالية غربية إلى بحرية، سرعتها بين 10 عقد و20 عقدة، وتصل صباح اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.25 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر وسقوط الأمطار.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- تكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة، وتتخللها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وتكون صباح اليوم بحرية على طبرق، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة في أثناء سقوط الأمطار.
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