«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، اليوم الثلاثاء، على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- تكاثر للسحب مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، قد تتخللها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

- الرياح شمالية غربية إلى بحرية، سرعتها بين 10 عقد و20 عقدة، وتصل صباح اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.25 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر وسقوط الأمطار.